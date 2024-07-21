«Барселона» хочет подписать контракт с де Йонгом на новых условиях

Руководствопланирует продлить контракт с полузащитником команды. Об этом сообщает Sport.es.

Стало известно, что боссы «сине-гранатовых» хотят снизить финансовую нагрузку на клуб, подписав новое соглашение с де Йонгом. Действующий контракт рассчитан до лета 2026-го года.

Дело в том, что руководство каталонцев планируют распределить большую зарплату игрока, подписав более долгосрочный контракт. Сейчас полузащитник получает 37.5 млн. евро в год — это самая высокая зарплата в чемпионате Испании.

В прошедшем сезоне де Йонг провел за «Барселону» 27 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.