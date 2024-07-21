начнут матч в 19:30 в очередном туре Первой лиги, 21.07.2024.

Последний матч: «Чайка» — «Черноморец» 3:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черноморец» — «Чайка». Коэффициент ставки — 2.45 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Черноморец»).

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