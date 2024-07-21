начнут матч в 22:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А), 21.07.2024.

Последний матч: «Коринтианс» — «Баия» 1:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Баия» — «Коринтианс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

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