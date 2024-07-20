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    Тен Хаг — Санчо: Каждый может совершить ошибку

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал возвращение полузащитника Джейдона Санчо к тренировкам с основной командой.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    Ранее была информация, что наставник и хавбек помирились и пожали друг другу руки.

    «Мы хорошо поговорили. Каждый может совершить ошибку. Подводим черту и идем дальше».

    Этому клубу нужны хорошие игроки, и одно можно сказать наверняка: Джейдон — очень хороший игрок. Надеюсь, что все получится, и он внесет свой вклад в наш успех«, — приводит слова тен Хага AD Sportwerald.

    Напомним, тен Хаг провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды в дортмундской "Боруссии".

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