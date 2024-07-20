Тен Хаг — Санчо: Каждый может совершить ошибку

Эрик тен Хаг Фото: globallookpress.com
Ранее была информация, что наставник и хавбек помирились и пожали друг другу руки.
«Мы хорошо поговорили. Каждый может совершить ошибку. Подводим черту и идем дальше».
Этому клубу нужны хорошие игроки, и одно можно сказать наверняка: Джейдон — очень хороший игрок. Надеюсь, что все получится, и он внесет свой вклад в наш успех«, — приводит слова тен Хага AD Sportwerald.
Напомним, тен Хаг провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды в дортмундской "Боруссии".