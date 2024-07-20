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    Сокол — Енисей: как смотреть трансляцию матча в Первой лиге России

    Футбол ФНЛ — Первая лига Сокол Енисей Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    В 18:00 20.07.2024 Сокол и Енисей сыграют матч в Первой лиге России.

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    Сокол — Енисей

    Последний матч: «Сокол» — «Енисей» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сокол» — «Енисей». Коэффициент ставки — 1.90.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сокол»).

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