«Манчестер Юнайтед» может продать Маунта

Полузащитникможет сменить клубную прописку. Об этом сообщает HITC.

Стало известно, что руководство «красных дьяволов» раздумывают над тем, чтобы продать Маунта из-за его высокой травматичности. Главный тренер клуба Эрик тен Хаг также допускает ситуацию, при которой полузащитник покинет «манкунианцев».

Маунт пополнил состав «Манчестер Юнайтед» летом 2023-го года, перейдя из «Челси» за 55 млн. фунтов. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028-го года.

В прошедшем сезоне Маунт провел за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу.