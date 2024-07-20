1-й таймКрылья Советов — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Крылья Советов» — «Зенит». Онлайн
  • 16:58
    • «Локомотив» вырвал победу у «Акрона» в результативном матче
  • 16:35
    • Глушенков выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч РПЛ с «Крыльями Советов»
  • 16:34
    • Надаль в волевом стиле победил Айдуковича и вышел в финал турнира в Бостаде
  • 15:53
    • «Локомотив» и «Акрон» забили четыре мяча в первом тайме матча открытия РПЛ 2024/2025
  • 15:23
    • Дзюба ушел от ответа на вопрос о своем будущем
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» может продать Маунта

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт может сменить клубную прописку. Об этом сообщает HITC.

    Мейсон Маунт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мейсон Маунт

    Стало известно, что руководство «красных дьяволов» раздумывают над тем, чтобы продать Маунта из-за его высокой травматичности. Главный тренер клуба Эрик тен Хаг также допускает ситуацию, при которой полузащитник покинет «манкунианцев».

    Маунт пополнил состав «Манчестер Юнайтед» летом 2023-го года, перейдя из «Челси» за 55 млн. фунтов. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028-го года.

  • Ольмо, Симонс и еще семь звезд Евро-2024, которые станут главными героями трансферного лета
  • При этом далеко не за всех придется заплатить все деньги мира
  • Вчера

    • В прошедшем сезоне Маунт провел за «Манчестер Юнайтед» 18 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал голевую передачу.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы ЦСКА?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли «Факел» противостоять столичным?
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Куяба — Флуминенсе
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  4.22
  • Экспресс дня 21 июля
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры