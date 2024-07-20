Малафеев считает, что в РПЛ усилилась конкуренция

Экс-вратарьвысказался о конкуренции в предстоящем сезоне российской Премьер-лиге.

«Зенит традиционно является одним из фаворитов. Трудно прогнозировать, что команда сможет гарантировать титул за несколько туров до завершения чемпионата.

Конкуренция в лиге усилилась. В этом сезоне, как и в прошлом, мы можем стать свидетелями серьёзной борьбы за титул», — сказал Малафеев Чемпионату.

Напомним, что новый сезон РПЛ стартует сегодня, 20-го июля. Все прогнозы на матчи российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, заняв 1-е место в таблице и набрав 57 очков. На 2-й позиции расположился «Краснодар» (56 баллов).