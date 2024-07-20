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    Малафеев считает, что в РПЛ усилилась конкуренция

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    Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о конкуренции в предстоящем сезоне российской Премьер-лиге.

    Вячеслав Малафеев
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    Вячеслав Малафеев

    «Зенит традиционно является одним из фаворитов. Трудно прогнозировать, что команда сможет гарантировать титул за несколько туров до завершения чемпионата.

    Конкуренция в лиге усилилась. В этом сезоне, как и в прошлом, мы можем стать свидетелями серьёзной борьбы за титул», — сказал Малафеев Чемпионату.

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    • Напомним, что новый сезон РПЛ стартует сегодня, 20-го июля. Все прогнозы на матчи российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.

    В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России, заняв 1-е место в таблице и набрав 57 очков. На 2-й позиции расположился «Краснодар» (56 баллов).

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