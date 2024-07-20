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    Локомотив — Акрон смотреть онлайн

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    Локомотив и Акрон начнут матч в 15:00 в российской футбольной Премьер-лиге, 20.07.2024.

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    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Локомотив» — «Акрон». Коэффициент ставки — 2.18.

      • Календарь и таблица РПЛ

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Локомотив»).

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