Личка развеял слухи о конфликте с игроками в конце сезона

Наставник «Динамо»прокомментировал разговоры о том, что он на финише прошлого сезона потерял контакты с раздевалкой.

«После трех поражений подряд одно издание написало, что вы потеряли контроль над раздевалкой из-за недоверия россиянам и преференций латиноамериканцам. Что вы почувствовали, когда это прочитали? Я от вас впервые об этом слышу.

Я, честно говоря, вообще очень мало читаю. Только свои интервью, чтобы точно знать, как донесли мои слова — не обидел ли кого-то случайно, не сказал ли что-то плохое. А так каждый может иметь свое мнение. Журналистам сложно знать на 100 процентов, что происходит в раздевалке, ведь там только я и игроки.

Конечно, кто-то что-то может вынести оттуда, хотя это и неправильно. Но я стараюсь концентрироваться на себе. У меня есть ошибки, надо их исправлять. Можно не угадать с составом, такое бывает. Но потерял раздевалку...

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Мне такое странно слышать. Вообще считаю, что атмосферу в команде должны создавать сами игроки. Когда что-то не идет, надо уметь разговаривать между собой. Потому что когда вопросы начинает решать тренер, то это уже плохо», — рассказал Личка «СЭ».