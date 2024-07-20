Личка — о финише сезона: Помнят только чемпиона

Главный тренер «Динамо»вспомнил финиш прошлого сезона в РПЛ и сказал, что в истории останется только имя чемпиона.

« Московское "Динамо" всегда проваливало весну, а тут первое место по очкам. Приятное достижение? По этой статистике можно сказать, что команда сделала шаг вперед. Но, к сожалению, считается только одно — кто на первом месте в таблице после 30 туров. Это "Зенит".

Не будут помнить, кто был вторым или третьим — только чемпиона. Поэтому в плане каких-то достижений я не могу быть счастлив. Зато могу быть доволен работой ребят. Или тем, что мы сделали после серии из трех поражений — шестью победами подряд, которые заставили болельщиков поверить в нас.

На выезде в Краснодаре было 3 тысячи поклонников клуба, которые создали невероятную атмосферу. Но... Мы возвращаемся к тому же, на чемпионском кубке, к сожалению для нас, будет выбито: "Зенит". И не будет названия "Динамо" на кубке», — сказал Личка «СЭ».