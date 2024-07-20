ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Константин Тюкавин«Динамо» — «Факел». Онлайн
  • 10:39
    • Личка — о финише сезона: Помнят только чемпиона
  • 09:26
    • «Барселона» сделала предложение по Дани Ольмо
    Все новости спорта

    Личка — о финише сезона: Помнят только чемпиона

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Зенит Краснодар
    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка вспомнил финиш прошлого сезона в РПЛ и сказал, что в истории останется только имя чемпиона.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    « Московское "Динамо" всегда проваливало весну, а тут первое место по очкам. Приятное достижение? По этой статистике можно сказать, что команда сделала шаг вперед. Но, к сожалению, считается только одно — кто на первом месте в таблице после 30 туров. Это "Зенит".

    Не будут помнить, кто был вторым или третьим — только чемпиона. Поэтому в плане каких-то достижений я не могу быть счастлив. Зато могу быть доволен работой ребят. Или тем, что мы сделали после серии из трех поражений — шестью победами подряд, которые заставили болельщиков поверить в нас.

  • Карты на стол. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • Делимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2024/25
  • Вчера

    • На выезде в Краснодаре было 3 тысячи поклонников клуба, которые создали невероятную атмосферу. Но... Мы возвращаемся к тому же, на чемпионском кубке, к сожалению для нас, будет выбито: "Зенит". И не будет названия "Динамо" на кубке», — сказал Личка «СЭ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы ЦСКА?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли «Факел» противостоять столичным?
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Надаль — Айдукович
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Локомотив — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Химки — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры