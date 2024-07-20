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    Динамо — Факел 20.07.2024 прямая трансляция

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    Динамо и Факел начнут матч в 20:00 в российской футбольной Премьер-лиге, 20.07.2024.

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    Последний матч: «Факел» — «Динамо» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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