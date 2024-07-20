В 19:00 20.07.2024 Арсенал Тула и КамАЗ сыграют матч в очередном туре Первой лиги.

Арсенал Тула — КамАЗ

Последний матч: «Арсенал Тула» — «КамАЗ» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Арсенал Тула» — «КамАЗ». Коэффициент ставки — 1.75.

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