Тошич: С Николичем ЦСКА способен бороться с «Зенитом»

Бывший полузащитник ЦСКАвысказался о назначениина пост главного тренера «армейцев».

«ЦСКА всегда борется, бьется и делает максимум от своего состава. Сейчас пришел Николич, который знает, как выигрывать трофеи. Думаю, это время для ЦСКА придет.

Николич способен бороться с "Зенитом". Иначе зачем он сюда приехал? Конечно, для того, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Тошича Sport24.

Николич возглавил ЦСКА вскоре после завершения минувшего сезона. Серб заменил на этом посту Владимира Федотова.

ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ сыграет на выезде против «Ростова». Матч пройдет 20 июля, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.