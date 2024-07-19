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    Тошич: С Николичем ЦСКА способен бороться с «Зенитом»

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    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о назначении Марко Николича на пост главного тренера «армейцев».

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «ЦСКА всегда борется, бьется и делает максимум от своего состава. Сейчас пришел Николич, который знает, как выигрывать трофеи. Думаю, это время для ЦСКА придет.

    Николич способен бороться с "Зенитом". Иначе зачем он сюда приехал? Конечно, для того, чтобы выигрывать трофеи», — приводит слова Тошича Sport24.

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    • Николич возглавил ЦСКА вскоре после завершения минувшего сезона. Серб заменил на этом посту Владимира Федотова.

    ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ сыграет на выезде против «Ростова». Матч пройдет 20 июля, начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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