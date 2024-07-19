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    Тен Хаг: Если завтра руководство найдет тренера лучше, то я уйду

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, в каком случае покинет клуб.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Если завтра руководство найдет тренера, который, по их мнению, будет лучше, то я уйду. Все просто. Это те механизмы в футболе, которые нужно уважать.

    В таком клубе, как "МЮ", все предельно ясно: если ты не выигрываешь, у тебя проблемы», — сказал тен Хаг ESPN.

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