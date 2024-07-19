Тен Хаг: Если завтра руководство найдет тренера лучше, то я уйду

Главный тренеррассказал, в каком случае покинет клуб.

«Если завтра руководство найдет тренера, который, по их мнению, будет лучше, то я уйду. Все просто. Это те механизмы в футболе, которые нужно уважать.

В таком клубе, как "МЮ", все предельно ясно: если ты не выигрываешь, у тебя проблемы», — сказал тен Хаг ESPN.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о проблемах с глубиной состава в прошедшем сезоне. Английская Премьер-лига сезона 2024/2025 стартует 16-го августа, полный календарь можно посмотреть по этой ссылке.