Тен Хаг: В прошлом сезоне у нас были травмы игроков на одних и тех же позициях

Главный тренеррассказал о проблемах с глубиной состава в команде.

«Мы не единственная команда, которая испытывала сложности с травмами (в прошлом сезоне). То же самое было и в других клубах. В прошлом сезоне у нас были постоянные травмы игроков на одних и тех же позициях, все — среди игроков обороны. В какой-то момент у нас почти не осталось защитников.

Когда мы пришли в клуб, "Манчестер Юнайтед" не выигрывал трофеев в течение шести лет. И так произошло не потому, что у них не было хороших тренеров. Это говорит о составе и качестве футболистов. Я это понимал. У нас были футболисты с долгосрочными контрактами.

Мы находились и все еще находимся в этом процессе (строительства команды). Если сравнить наш состав с другими ведущими клубами АПЛ, то, безусловно, мы немного уступаем в плане глубины состава. Именно поэтому нам было так трудно справиться с этими травмами», — сказал тен Хаг ESPN.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» подвел итоги прошлого сезона, в котором «манкунианцы» заняли 8-е место в АПЛ с 60-ю очками в активе.