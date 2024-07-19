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    Слишкович: То, что я покинул «Спартак» — это правильное решение

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    Бывший наставник «Спартака» Владимир Слишкович ответил на вопрос, почему решил уйти из клуба.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Я считал, что это правильное решение. Я не смотрел в этот момент на себя, я смотрел на команду. Для меня эта история, скажем так, ненормальна, что приезжает новый тренер, его ждёт тренер, который был в штабе прошлого тренера. Я не знаю, если кто спрашивал этого тренера: "Ты его хочешь?" Не знаю. Это было решение клуба, они мне сказали, мы хотим, чтобы ты остался помогать тренеру.

    Человеку не нужна никакая помощь. Он уже опытный тренер, опытный игрок, он в футболе разбирается очень хорошо. Что значит помощь? Что я тебе скажу, как играется футбол в России или тебе скажу про каждого игрока? Мне достаточно три дня. И что потом?

    Так что я считал, что у "Спартака" пришёл новый спортивный директор. У "Спартака" есть проект спортивный, спортивный директор решил взять нового тренера с его штабом. Я считаю, что это правильно, чтобы они все это сделали, как надо сделать, что потом не будет, а он виноват. Нет. Идите за своим проектом», — сказал Слишкович в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

    В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в таблице. Ранее команду возглавил серб Деян Станкович.

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