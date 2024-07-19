Семин о предстоящем сезоне РПЛ: Не может же одна команда так долго побеждать

Бывший главный тренерподелился мыслями о предстоящем сезоне российской Премьер-лиги.

«У "Зенита" достаточно большая группа игроков, претендующих на попадание в основной состав, футболисты высокой квалификации. С одной стороны, это хорошо, будет конкуренция, с другой — могут быть проблемы. Сергей Семак всегда очень правильно разбирался в подобных ситуациях. Он квалифицированный тренер, его поддерживает руководство клуба.

Конечно, главный фаворит сезона — "Зенит". Но, наверное, самолюбие других команд должно проснуться. "Краснодар", "Динамо", "Спартак", ЦСКА и "Локомотив" имеют хороший бюджет, инфраструктуру.

Шесть сезонов подряд чемпионство выигрывает только "Зенит", не может же одна команда так долго побеждать. И у тренеров, и у руководителей должно сыграть внутри, так что я жду интриги и конкуренции в чемпионате. "Зениту" в этом сезоне будет не так просто», — сказал Семин «Матч ТВ».

Напомним, что новый сезоне РПЛ 2024/2025 стартует завтра, 20-го июля. Все прогнозы на матчи чемпионата России можно посмотреть по этой ссылке. Полный календарь поединков — тут.