Погребняк: Не вижу клуб, который мог бы составить конкуренцию «Зениту»

Бывший нападающийвысказался о задаче питерской команды на новый сезон.

«Зениту в этом году будет 100 лет, поэтому сделать требл будет первоочередной задачей для них. Конечно, предсказать это со стопроцентной гарантией мы не можем, но думаю, что именно "Зенит" является главным фаворитом на чемпионство в этом году.

Такой концовки, как в том году, точно не будет. На данный момент я не вижу тот клуб, который мог бы составить конкуренцию команде из Санкт‑Петербурга», — цитирует Погребняка Погребняк «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.