ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Карты на стол. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 21:48
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Бундеслиги сезона 2024/25
  • 21:05
    • Зверев уверенно пробился в полуфинал турнира в Гамбурге
  • 19:51
    • Шнайдер уверенно вышла в полуфинал турнира в Будапеште
  • 18:52
    • Надаль пробился в полуфинал турнира в Бостаде, за 4 часа обыграв Навоне
  • 16:56
    • Олимпийские игры можно будет смотреть в России на сайте МОК
    Все новости спорта

    Погребняк: Не вижу клуб, который мог бы составить конкуренцию «Зениту»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк высказался о задаче питерской команды на новый сезон.

    Павел Погребняк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Погребняк

    «Зениту в этом году будет 100 лет, поэтому сделать требл будет первоочередной задачей для них. Конечно, предсказать это со стопроцентной гарантией мы не можем, но думаю, что именно "Зенит" является главным фаворитом на чемпионство в этом году.

    Такой концовки, как в том году, точно не будет. На данный момент я не вижу тот клуб, который мог бы составить конкуренцию команде из Санкт‑Петербурга», — цитирует Погребняка Погребняк «Матч ТВ».

    Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ростов» доставить проблемы ЦСКА?
  • «Ростов» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Зенит» не станет жалеть «Крылышки»
  • «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • Сможет ли «Факел» противостоять столичным?
  • «Динамо» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 20 июля
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Динамо — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Баэс — Фис
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Штруфф — Алис
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.92
  • Прогноз на матч Надаль — Айдукович
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Послезавтра в 05:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры