Модрич: Быть капитаном «Реала» — это что-то очень приятное, особенное

Полузащитниквысказался о продлении контракта с мадридским клубом.

«В раздевалке мы как одна семья, мы друзья, и здесь очень хорошая атмосфера. На меня оказали влияние, но я хотел остаться в "Реале", потому что по-прежнему чувствую себя хорошо и думаю, что способен продолжать выступать на высоком уровне. Надеюсь, в этом году мы все вместе сможем выиграть много титулов.

Я никогда не представлял себе всего случившегося со мной, особенно находясь здесь уже столько лет. Отчасти здесь играет роль генетика, что хорошо, но тренировки здесь, с большим количеством молодых игроков, которые заставляют тебя работать еще больше, вынуждают тебя совершенствоваться каждый день. Ты не можешь расслабиться. А еще тренировки за пределами Вальдебебаса, забота о себе и все необходимое, чтобы быть на этом уровне в таком возрасте.

Капитан? Это огромная ответственность. Если посмотреть на капитанов, которые были у "Реала" за эти годы, то быть капитаном "Реала" — это что-то очень приятное, особенное, и я очень рад, что могу представлять "Мадрид" в качестве капитана.

Возможность стать игроком с наибольшим количеством титулов в "Реале" — это невероятно. Впереди у команды еще много трофеев. Я и команда очень взволнованы. Я готов к тому, что меня ждет. Надеюсь, мы выиграем много в этом сезоне, и я стану игроком с наибольшим количеством титулов», — цитирует Модрича клубная пресс-служба.

Напомним, что полузащитник подписал контракт с «Реалом» до лета 2025-го года.

В прошедшем сезоне Модрич вместе со «сливочными» стал чемпионом Испании. К тому же, «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0).