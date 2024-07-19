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    Корнеев: «Локомотив» будет бороться за место ниже пятого

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    Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о перспективах «Локомотива» в новом сезоне.

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Не понимаю "Локомотив" ни по стратегии, ни в плане функционирования. Они потеряли Максима Глушенкова, Антона Миранчука.

    Давайте представим, что нет голов и результативных действий. На каком месте оказалась бы команда? У них нет игроков, которые даже близки по уровню к Миранчуку.

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    • Не думаю, что Дмитрий Воробьев соответствует уровню топ‑клуба, если "Локомотив" хочет таким быть.

    "Локомотив" раздал футболистов. Они будет бороться за место ниже пятого», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

    В первом туре РПЛ «Локомотив» сыграет 20 июля против «Акрона». Матч пройдет в Москве, начало — в 15:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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