Кирьяков: У «Зенита» есть все, чтобы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд

Бывший российский футболистподелился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«У "Зенита" есть всё, чтобы побить рекорд "Спартака" по чемпионствам подряд. Мы знаем возможности "Зенита", поэтому ставится цель побить не только этот рекорд, но и другие. "Зенит" может сам себе создать проблему, что мы видели в прошлом сезоне, но питерцы воспользовались тем, что конкуренты завалили концовку. Я думаю, что это послужит хорошим уроком для "Зенита", поэтому в этом сезоне они вряд ли допустят повторения такой ситуации.

Можно было сказать, что "Краснодар" может побороться за чемпионство с "Зенитом", но мы видели, насколько большая разница между двумя клубами, которые играли в Суперкубке России. Надеемся, что "Спартак" и "Динамо" включатся в борьбу. Потому что впервые за долгое время мы получили интересный чемпионат и заключительный тур. Мы хотим, чтобы была интрига и чемпионат держал нас в напряжении», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Напомним, что новый сезоне РПЛ 2024/2025 стартует завтра, 20-го июля. Все прогнозы на матчи чемпионата России можно посмотреть по этой ссылке. Полный календарь поединков — тут.