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    Кирьяков: У «Зенита» есть все, чтобы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд

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    Бывший российский футболист Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

    Сергей Кирьяков
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    Сергей Кирьяков

    «У "Зенита" есть всё, чтобы побить рекорд "Спартака" по чемпионствам подряд. Мы знаем возможности "Зенита", поэтому ставится цель побить не только этот рекорд, но и другие. "Зенит" может сам себе создать проблему, что мы видели в прошлом сезоне, но питерцы воспользовались тем, что конкуренты завалили концовку. Я думаю, что это послужит хорошим уроком для "Зенита", поэтому в этом сезоне они вряд ли допустят повторения такой ситуации.

    Можно было сказать, что "Краснодар" может побороться за чемпионство с "Зенитом", но мы видели, насколько большая разница между двумя клубами, которые играли в Суперкубке России. Надеемся, что "Спартак" и "Динамо" включатся в борьбу. Потому что впервые за долгое время мы получили интересный чемпионат и заключительный тур. Мы хотим, чтобы была интрига и чемпионат держал нас в напряжении», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

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