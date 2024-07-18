В 19:00 18.07.2024 Жальгирис и ВПС Вааса сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Жальгирис — ВПС Вааса

Последний матч: «ВПС Вааса» — «Жальгирис» 1:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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