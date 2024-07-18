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    Тюкавин рассказал, что его пытались обворовать мошенники

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    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как его пытались обворовать мошенники.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Я не ведусь, если кого-то взламывают. В "Телеграме" многие написывают с непонятных номеров. Не знаю, откуда у них мой номер, но этого прям много. Как-то раз позвонили и хотели вообще всё со счетов у меня забрать. Непонятно кем представились. "Надо встретиться с этим человеком — там подъедет". Я ещё зачем-то с ними разговаривал… Потом даже жену спросил, зачем я вообще общался. В итоге просто сбросил, и больше не звонили — даже блокировать не пришлось», — сказал Тюкавин «Чемпионату».

    В завершившемся сезоне РПЛ 21-летний Тюкавин принял участие в 30 матчах, в которых отметился 15 голами и девятью результативными передачами.

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