Шкендия — Ноа
Последний матч: «Ноа» — «Шкендия» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шкендия» — «Ноа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ноа»).
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