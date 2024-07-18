В 21:00 18.07.2024 Шкендия и Ноа сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Шкендия — Ноа

Последний матч: «Ноа» — «Шкендия» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шкендия» — «Ноа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.99 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Ноа»).

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