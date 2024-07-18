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    РФС опубликовал список арбитров на новый сезон РПЛ и Кубка России

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    Официальный сайт РФС представил список судей, которые будут работать на матчах РПЛ и Кубка России в сезоне-2024/25.

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    В список вошли 23 главных арбитра. В него включены следующие судьи: Алексей Амелин (Тула), Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), Ян Бобровский (Санкт-Петербург), Евгений Буланов (Саранск), Егор Егоров (Нижний Новгород), Ранэль Зияков (Набережные Челны), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), Василий Казарцев (Санкт-Петербург), Сергей Карасев (Москва), Евгений Кукуляк (Калуга), Павел Кукуян (Сочи), Кирилл Левников (Санкт-Петербург), Артем Любимов (Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Владимир Москалев (Воронеж), Роман Сафьян (Москва), Алексей Сухой (Люберцы), Сергей Цыганок (Калининград), Сергей Чебан (Москва), Михаил Черемных (Пермь), Артем Чистяков (Азов), Павел Шадыханов (Москва), Рафаэль Шафеев (Волгоград).

    Новый сезон в РПЛ начнется 20 июля. В прошлом сезоне чемпионат выиграл «Зенит».

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