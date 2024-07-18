В 21:15 18.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав квалификационном раунде ЛЕ.

Последний матч: «Ботев» — «Марибор» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марибор» — «Ботев». Коэффициент ставки — 2.23 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Марибор»).

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