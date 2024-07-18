В 05:30 18.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате МЛС.

Последний матч: «Колорадо Рэпидс» — «Лос-Анджелес Гэлакси» 0:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Колорадо Рэпидс». Коэффициент ставки — 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Колорадо Рэпидс»).

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