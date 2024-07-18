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    Лос-Анджелес — Реал Солт Лэйк. Голы и лучшие моменты онлайн, прямой эфир

    Футбол MLS
    Лос-Анджелес и Реал Солт Лэйк начнут матч в 05:45 в американской футбольной лиге MLS, 18.07.2024.

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    Последний матч: «Реал Солт Лэйк» — «Лос-Анджелес» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Лос-Анджелес» — «Реал Солт Лэйк». Коэффициент ставки — 1.92.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:0 (победит «Лос-Анджелес»).

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