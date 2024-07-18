В 17:30 18.07.2024 Лапи и Висла Кр сыграют матч в квалификации Лиги Европы.

Лапи — Висла Кр

Последний матч: «Висла Кр» — «Лапи» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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