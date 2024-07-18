Последний матч: «Пакш» — «Корвинул» 0:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Корвинул» — «Пакш». Коэффициент ставки — 2.07.
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