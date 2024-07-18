В 01:30 18.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав американской футбольной лиге MLS.

Последний матч: «Шарлотт» — «Коламбус Крю» 2:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Шарлотт» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.90 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Коламбус Крю»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Коламбус Крю — Шарлотт.

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