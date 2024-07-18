Кечинов: «Зениту» вновь никто не помешает стать чемпионом

Бывший футболист «Спартака»высказался о чемпионской интриге в новом сезоне РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы этот сезон был, как минимум, как предыдущий. Но, наверное, "Зениту" вновь никто не помешает стать чемпионом.

Как мы видим, "Зенит" усилился и теперь у него футболистов на два состава, причем очень приличных.

К сожалению, ни "Динамо", ни "Краснодар", ни другие клубы так не усилились.

Конечно, все мы хотели бы, чтобы была такая же интрига, как в прошлом сезоне, но чтобы кто-то другой выиграл чемпионство — это вряд ли», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Матчи первого тура РПЛ пройдут 20-22 июля.