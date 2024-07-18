ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси замахнется на еще один трофейРанний взгляд на ЧМ-2026: Испания — фаворит, «последний танец» Месси и изнуряющая жара
  • 22:12
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь нового сезона Серии А
  • 21:59
    • Официально: «Краснодар» подписал контракт с Диего Костой
  • 21:42
    • Романо: Ройс продолжит карьеру в «Лос Анджелес Гэлакси»
  • 21:08
    • Стала известна зарплата, которую Илич будет получать в «Зените»
  • 19:46
    • Циципас вышел в 1/4 финала турнира в Гштааде
    Все новости спорта

    Интер Майами — Торонто смотреть онлайн

    Футбол MLS
    Интер Майами и Торонто начнут матч в 01:30 в чемпионате МЛС, 18.07.2024.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Интер Майами» — «Торонто» 4:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Интер Майами» — «Торонто». Коэффициент ставки — 2.27.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Интер Майами»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Интер Майами — Торонто.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» сможет отыграть гандикап в один мяч?
  • «Зиря» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • РФШ вновь переиграет соперника?
  • «Ларн» — РФШ. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Команды не выявят победителя?
  • «Вила Нова» — «Сантос-СП». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьСтраховка ставки €100 + казино €500 ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБонус €100 на первый депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.21
  • Экспресс дня 18 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зиря — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Вила Нова — Сантос-СП
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Коболли — Чжан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Фис — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Э
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шнайдер — Макарова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Пера — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Норри — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры