В 19:00 18.07.2024 Интер Клуб и Вележ сыграют матч в квалификации Лиги конференций.

Интер Клуб — Вележ

Последний матч: «Вележ» — «Интер Клуб» 1:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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