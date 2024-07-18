В 01:30 18.07.2024 Филадельфия Юнион и Нью-Инглэнд Революшн сыграют матч в чемпионате МЛС.

Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн

Последний матч: «Нью-Инглэнд Революшн» — «Филадельфия Юнион» 0:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Нью-Инглэнд Революшн»).

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