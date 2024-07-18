Дюделанж — Атлетик Клуб Эскальдес
Последний матч: «Атлетик Клуб Эскальдес» — «Дюделанж» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дюделанж» — «Атлетик Клуб Эскальдес». Коэффициент ставки — 1.79.
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