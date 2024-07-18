начнут матч в 20:00 в квалификации Лиги конференций, 18.07.2024.

Последний матч: «Морнар» — «Динамо Тб» 2:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо Тб» — «Морнар» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.14.

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