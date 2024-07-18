Чистяков: Суперкубок имеет большое значение для «Зенита» и меня лично

Защитник «Зенита»высказался о матче за Суперкубок России с «Краснодаром».

Питерский коллектив победил со счетом 4:2. Чистяков рад, что удалось завоевать трофей.

«Рад, что завоевали трофей! Он имеет большое значение для клуба и меня лично. Возможно, сейчас эмоции не такие, как от первых титулов в составе "Зенита", но в любом случае это большой успех для нас. Так что мы все счастливы.

Чувствовалось, что "Зенит" контролировал игру? Да-да. Я думаю, что мы контролировали ход матча полностью. Сразу же счет 3:0 стал — от этого, думаю, полегче нам было», — приводят слова Чистякова «Известия».