В 03:30 18.07.2024 Ботафого и Палмейрас сыграют матч в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Ботафого — Палмейрас

Последний матч: «Ботафого» — «Палмейрас» 3:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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