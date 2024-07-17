В 23:00 17.07.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

Последний матч: «Куяба» — «Васко да Гама» 0:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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