Тьяго Алькантара стал тренером «Барселоны»

33-летнийвошел в тренерский штаб испанской

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Тьяго Алькантара Фото: www.fcbarcelona.com

«Недавно завершив свою игровую карьеру в возрасте 33 лет, Тьяго Алькантара собирается провести ближайшие недели в составе команды Ханса Флика, чтобы тренироваться в качестве тренера. Ожидается, что бывший игрок останется в основной команде мужского футбола на всё лето и, следовательно, отправится в турне по США», — написано на официальном сайте «Барселоны».

Недавно Тьяго Алькантара завершил карьеру в возрасте 33 лет из-за хронических травм. Он воспитанник «Барселоны». С 2008 по 2013 год играл за каталонцев. Также он выступал за «Баварию» и «Ливерпуль».