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    Мостовой: «Зенит» хорошо готов к сезону

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    Хавбек «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от нового сезона. Он надеется, что питерский клуб продолжит доминировать.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «Не знаю, как все сложится.. Но надеюсь, добьемся тотальной доминации — мы будем к этому стремиться. В следующем году, как раз во второй части сезона будет столетие "Зенита" — юбилей.

    Мы много усилий приложим, чтобы взять снова золото. По первым играм впечатление у меня, что команда готова хорошо. И настрой хороший. Поэтому... Как получится, так и получится. Но я думаю, должно быть все хорошо», — приводят слова Мостового «Известия».

    В минувшем сезоне «Зенит» оформил требл. Команда выиграла все внутренние турниры.

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