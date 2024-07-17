Мостовой: «Зенит» хорошо готов к сезону

Хавбек «Зенита»поделился ожиданиями от нового сезона. Он надеется, что питерский клуб продолжит доминировать.

«Не знаю, как все сложится.. Но надеюсь, добьемся тотальной доминации — мы будем к этому стремиться. В следующем году, как раз во второй части сезона будет столетие "Зенита" — юбилей.

Мы много усилий приложим, чтобы взять снова золото. По первым играм впечатление у меня, что команда готова хорошо. И настрой хороший. Поэтому... Как получится, так и получится. Но я думаю, должно быть все хорошо», — приводят слова Мостового «Известия».

В минувшем сезоне «Зенит» оформил требл. Команда выиграла все внутренние турниры.