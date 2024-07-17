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    Мбаппе: Горд быть частью «Реала»

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    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свою презентацию в качестве новичка мадридской команды.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    Мероприятие состоялось 16 июля на «Сантьяго Бернабеу».

    «Мадридисты, это был незабываемый день для меня и моей семьи. Я реализую свою детскую мечту. Море эмоций!

    Спасибо за отношение и любовь на протяжении многих лет. Очень рад и горд быть частью большой семьи "Реала". Хочу начать играть за лучший клуб в мире. Вперёд, Мадрид!» — написал Мбаппе в социальной сети Х (ранее Twitter).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Ранее Мбаппе играл за «ПСЖ». В минувшем сезоне форвард в 48 матчах забил 44 гола и сделал 10 результативных передач.

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