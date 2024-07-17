начнут матч в 22:00 в квалификации Лиги чемпионов, 17.07.2024.

Последний матч: «РФШ» — «Ларн» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ларн» — «РФШ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «РФШ»).

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