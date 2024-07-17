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    Ларн — РФШ: как смотреть трансляцию матча в квалификации Лиги чемпионов

    Футбол Лига чемпионов РФШ Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Ларн и РФШ начнут матч в 22:00 в квалификации Лиги чемпионов, 17.07.2024.

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    Последний матч: «РФШ» — «Ларн» 3:0. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ларн» — «РФШ» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.03.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «РФШ»).

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