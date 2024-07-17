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    Чернов: Для «Спартака» пятое место в прошлом сезоне — это провал

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался по поводу прошлого сезона команды.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    В чемпионате России-2023/24 красно-белые заняли пятое место.

    «Для "Спартака" пятое место — это провал. Жалко, что так сильно отпустили лидеров, своих очков много недобрали — с тем же "Уралом", "Факелу" два раза проиграли.

    Где-то мы полностью доминировали, как в первой игре с "Факелом", но там газон просто ужасный был, кто бы что ни говорил. Дома, когда с ними играли, понятно, сами допустили ошибку. Должны были закрывать игру. Меньше ошибок надо совершать.

    Если бы в голове что-то щёлкнуло чуть раньше, могли бы и к первым местам подобраться. Начали сезон хорошо. Надо было и в конце выигрывать пять из пяти матчей», — сказал Чернов «Чемпионату».

    Летом «Спартак» возглавил сербский специалист Деян Станкович.

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