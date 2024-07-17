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    Деян СтанковичЛето «Спартака»: точка отсчета Деяна Станковича
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    Чернов: Станкович — предельно жесткий тренер

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов признался, как относится к новому наставнику команды Деяну Станковичу.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    Станкович возглавил спартаковцев по окончании сезона-2023/24.

    «Еще мало времени после его назначения прошло. Бабич, который с ним раньше работал, рассказал, что Станкович предельно жесткий тренер в плане дисциплины на поле.

    Если кто-то недорабатывает на поле — просто меняет людей и все. Вне зависимости от того, кто это. Если выполняешь требования — играешь, нет — сидишь на лавке. Я думаю, что это правильно.

    Когда от меня или других защитников нападающим прилетает, он не свистит фол. Иногда даже жесткий контакт или офсайд пропускает, чтобы до конца бежали и играли. Может, специально это делает, чтобы даже на тренировке градус борьбы сохранялся.

    Мне кажется, даже если будет железный пенальти, он процентов на 80–90 не свистнет. Наш тренер любит, когда много борьбы, даже на тренировках», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на 5-м месте в таблице РПЛ.

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