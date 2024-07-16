Орлов: Без Вендела и Клаудиньо игра «Зенита» немного поменяется

Журналиствысказался по поводу. По его мнению, игрокам стоит покинуть «Зенит», если им что-то не нравится.

«Конечно, без Вендела и (или) Клаудиньо игра "Зенита" немножко поменяется. Но у меня и близко нет мыслей вроде: "Спасайте, нельзя отпускать!" Придут новые. Семак же провёл великолепную футбольную карьеру — в разных командах, с разными партнёрами. И он знает одно: чтобы внутри команды был хороший микроклимат, никогда нельзя игрока удерживать.

Если он захотел — пусть уходит. Найдут другого. Никакой паники не должно быть. Когда у Спаллетти были проблемы с полузащитниками в "Зените", он говорил мне: "Не волнуйся, Геннадий, у нас есть кем заменить выбывших". И меняли, ничего страшного», — сказал Орлов «Чемпионату».

Ранее «Зенит» выиграл Суперкубок России. Команда одолела «Краснодар» со счетом 4:2.