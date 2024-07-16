Мбаппе о переходе в «Реал»: Осуществил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола

Нападающий сборной Францииво время презентации взаявил, что счастлив стать игроком мадридского клуба.

«Я горжусь тем, что осуществил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола. Я не хочу говорить больше, иначе заплачу.

У меня есть послание для детей. Я был таким же ребенком, как и вы. Со страстью и мечтой вы можете достичь всего, чего захотите. Это невероятный день.

С детства у меня была только одна мечта, и пребывание здесь очень много значит для меня. Спасибо болельщикам "Реала", потому что на протяжении многих лет они дарили свою любовь.

Теперь у меня есть еще одна мечта. Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и эмблему, чтобы соответствовать его истории», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Мбаппе перешел в «Реал» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».