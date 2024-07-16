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    Мбаппе о переходе в «Реал»: Осуществил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола

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    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе во время презентации в «Реале» заявил, что счастлив стать игроком мадридского клуба.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я горжусь тем, что осуществил свою мечту и стал игроком лучшего клуба в истории футбола. Я не хочу говорить больше, иначе заплачу.

    У меня есть послание для детей. Я был таким же ребенком, как и вы. Со страстью и мечтой вы можете достичь всего, чего захотите. Это невероятный день.

    С детства у меня была только одна мечта, и пребывание здесь очень много значит для меня. Спасибо болельщикам "Реала", потому что на протяжении многих лет они дарили свою любовь.

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    • Теперь у меня есть еще одна мечта. Я собираюсь отдать свою жизнь за этот клуб и эмблему, чтобы соответствовать его истории», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

    Мбаппе перешел в «Реал» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».

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