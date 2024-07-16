В 19:00 16.07.2024 Линкольн и Хамрун Спартанс сыграют матч в квалификации Лиги чемпионов.

Линкольн — Хамрун Спартанс

Последний матч: «Хамрун Спартанс» — «Линкольн» 0:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным футболом.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Линкольн» — «Хамрун Спартанс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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