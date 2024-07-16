Козлов рассказал, почему перешел в «Краснодар», а не в «Зенит»

Полузащитникрассказал, почему решил продолжить карьеру в

Козлов перешел в «Краснодар» из калининградской «Балтики» вскоре после завершения минувшего сезона.

«Команда очень классно приняла меня. Все ребята хорошие, со всеми дружу и общаюсь. Всё отлично.

Я сразу выбрал "Краснодар". Оставалось дождаться согласия между клубами.

Я выбрал "Краснодар" и уже не менял решения. Решил, что хочу играть тут и меня тут ждут.

В первую очередь, мне хочется играть и выигрывать, а не просто отбывать номер и получать меньше игрового времени, чем здесь», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Козлова в 1,8 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 10 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.