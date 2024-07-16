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    Козлов рассказал, почему перешел в «Краснодар», а не в «Зенит»

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    Полузащитник Данила Козлов рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Краснодаре».

    Данила Козлов
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    Данила Козлов

    Козлов перешел в «Краснодар» из калининградской «Балтики» вскоре после завершения минувшего сезона.

    «Команда очень классно приняла меня. Все ребята хорошие, со всеми дружу и общаюсь. Всё отлично.

    Я сразу выбрал "Краснодар". Оставалось дождаться согласия между клубами.

    Я выбрал "Краснодар" и уже не менял решения. Решил, что хочу играть тут и меня тут ждут.

    В первую очередь, мне хочется играть и выигрывать, а не просто отбывать номер и получать меньше игрового времени, чем здесь», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Козлова в 1,8 миллиона евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате России 10 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

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